Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года

Бывшего главу Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) Евгения Киршина, возглавлявшего данную территорию с 2011 года, могут отправить за решетку на четыре года.

Назначить проштрафившемуся экс-чиновнику такое наказание (с отбыванием в исправительной колонии общего режима) городской суд Катав-Ивановска сегодня, второго мая, попросил государственный обвинитель – в ходе прений сторон по уголовному делу Киршина, обвиняемого в присвоении бюджетных средств.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, также гособвинитель попросил суд оштрафовать бывшего главу на триста тысяч рублей, лишить его права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на два года.

Решение суда будет оглашено 16 мая в десять часов утра.

Напомним, Евгений Киршин обвиняется по части четвертой статьи 160 УК РФ «Присвоение». По версии следствия, в период с декабря 2013 года по январь 2021 года он совершил хищение бюджетных денежных средств путем издания незаконных распоряжений о единоличном премировании (себя любимого), размер которого определял самостоятельно.

На основании этих распоряжений на расчетный счет обвиняемого было перечислено более одного миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия на имущество Киршина стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей наложен арест.

Евгений Киршин на посту главы Катав-Ивановского района является предшественником Николая Шимановича, который также является фигурантом уголовного дела – о мошенничестве. На время следствия Шиманович находится под домашним арестом.

Действующего главу района обвиняют в том, что, будучи адвокатом, он похитил более 4,4 миллиона рублей коммерческой организации, интересы которой он представлял и в отношении которой было открыто конкурсное производство - Шиманович не внес денежные средства в конкурсную массу после реализации векселя. Вину в совершенном преступлении обвиняемый в полном объеме не признал.