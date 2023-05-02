02.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года
02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
02.05.2023
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
02.05.2023
Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года
04.04.2023
На территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим
26.05.2021
Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
20.04.2021
В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
20.04.2021
Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023