Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в колонии строгого режима

Сегодня, шестого июля, Калининский районный суд Челябинска прекратил производству по ходатайству адвоката бывшего главы города Евгения Тефтелева, осужденного за взятку, о замене вида исправительной колонии. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Защита Тефтелева ходатайствовала об изменении вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию- поселение.

В суде представитель прокуратуры возражал в удовлетворении данного ходатайства. Так как Тефтелев отбыл менее двух третей срока назначенного наказания, необходимого в соответствии с пунктом «г» части 2 статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации для рассмотрения подобного вопроса.

“Суд согласился с позицией прокурора и прекратил судебное производство по указанному ходатайству, в связи с тем, что право на данное ходатайство не наступило (нужно отбыть два года за совершение особо- тяжкого преступления)”, - пояснила Мамаева.

Напомним, экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева признали виновным в получении взятки. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима и штрафу 37,5 миллиона рублей.