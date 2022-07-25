Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы

Прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки при строительстве школы в микрорайоне «Парковый».

Сегодня, 25 июля, в Центральном районном суде Челябинска проходят прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходил по одному уголовному делу с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Последнего признали виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей и приговорили к трем годам строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с сентября 2015 по апрель 2019 года подсудимый, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Пашков, совместно с заместителем губернатора Челябинской области, бывшим главой Челябинска Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку в сумме двух с половиной миллионов рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города.

21 апреля 2021 Центральный райсуд признал Евгения Пашкова виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на пять лет.

Шестого сентября Челябинский областной суд отменил этот приговор. Дело направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

«Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 75 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на десять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, удовлетворить заявленный прокурором области гражданский иск о взыскании в доход государства один миллион 250 тысяч рублей, полученных в качестве взятки (половина от суммы полученной взятки).