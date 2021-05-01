01.05.2021
Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов
01.05.2021
Одна из старейших ветеринарных лабораторий Южного Урала отмечает юбилей
01.05.2021
Челябинск ждет в гости лучших кикбоксеров России
01.05.2021
Боксер из Челябинской области вышел в полуфинал молодежного чемпионата России
01.05.2021
Южноуральские тайбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате России
01.05.2021
Водителей и кондукторов будут штрафовать за то, что выгоняют детей без денег из транспорта
Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом
18.11.2020
СК выиграл суд у адвоката экс-мэра Миасса, но точка в деле еще не поставлена
21.09.2020
Экс-мэр Миасса настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении следователя СК
28.08.2020
Экс-мэр Миасса подал иск о защите чести и достоинства к СКР по Челябинской области
13.02.2020
Адвокат экс-главы мэрии Миасса обвиняет СК в незаконном лишении свободы его клиента
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021
Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
27.04.2021