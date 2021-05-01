Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты подсудимого бывшего главы Миасса Станислава Третьякова, в которой адвокат просил отменить постановление Миасского городского суда, которым отказано в удовлетворении ходатайства Третьякова об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий: он просил разрешить ему пользоваться телефоном, интернетом, услугами почты и телеграфа.

Суд апелляционной инстанции отменил постановление городского суда и частично удовлетворил ходатайство Третьякова, а именно разрешил пользоваться вышеперечисленными средствами связи для взаимодействия с судебными органами, адвокатом и представителем гражданского ответчика.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.