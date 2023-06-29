Экс-глава администрации Миасса приговорен к пяти годам лишения свободы

Бывший главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислав Третьяков, признанный виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу. Соответствующее решение принял 29 июня Миасский городской суд.

Как сообщили в областной прокуратуре, Третьяков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Преступление выявлено УФСБ России по Челябинской области.

Приговором суда бывшему сити-менеджеру назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере семь миллионов рублей.

Напомним, гособвинитель попросил назначить Третьякову наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере четырех миллионов рублей и лишения права занимать должности в госорганах на три года.

По данным следствия, в 2012 году Станислав Третьяков, являясь заместителем главы администрации Миасса - председателем комитета по управлению имуществом, получил взятку от предпринимателя в сумме 145 тысяч рублей за предоставление в аренду земельных участков площадью восемь тысяч квадратных метров без аукциона, а также за преимущества при подготовке и согласовании документов, необходимых для принятия решения о предоставлении их в аренду и заключении договоров. земельного участка, уточнили в ФСБ региона.

Также в 2012 году чиновник получил от учредителя одной из управляющих компаний взятку в сумме 300 тысяч рублей за передачу в собственность организации нежилых помещений.

Кроме того, по версии следствия, в январе 2015 года Третьяков, руководя администрацией города, незаконно инициировал передачу жилого фонда УК для обслуживания в другой организации. причинив тем самым ущерб Тем самым он нанес ущерб гражданам и управляющей компании на сумму 10,8 миллиона рублей Станислав Третьяков своей вины не признает.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан седьмого ноября 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.