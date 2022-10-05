Третьяков отстоял свои честь и достоинство в суде: в ответчиках – СУ СК по Челябинской области

СК снова проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса Станиславом Третьяковым. Сегодня, пятого октября, Кассационный суд оставил в силе решение суда апелляционной инстанции от пятого июля 2022 года об удовлетворении исковых требований бывшего мэра Миасса.

Предметом иска послужило то, что в феврале 2020 года Станислав Третьяков незаконно удерживался в следственном комитете с целью принуждения к совершению определенных процессуальных действий.

«Суд установил, что сотрудники следственного управления Следственного комитета по Челябинской области распространили в СМИ недостоверные сведения о Третьякове, порочащие его честь и достоинство. Теперь на Следственном комитете лежит обязанность публично распространить в СМИ информацию о том, что СК сообщил недостоверные сведения о Третьякове. Впрочем, в течение двух лет они данный факт отрицали и даже подали кассационную жалобу на решение Челябинского областного суда об удовлетворении иска. Таким образом, сегодня суд заставил СУ СК по Челябинской области публично признаться, что иногда они врут», - сообщил адвокат Сергей Колосовский.

А вот оправдываться за коллег из следственного комитета Челябинской области придется СК России.

«Возложить на Следственный комитет России обязанность в течение десяти дней с момента вынесения апелляционного определения направить в информационные агентства «Европейско-азиатские новости» и «ФедералПресс» опровержения, указав, что сведения, распространенные в статьях «Адвокат накручивает: экс-главу Миасса удерживают в следственном комитете», «Экс-главу Миасса отвезли в Следственный комитет» о том, что во время следственных действий он (Третьяков) встал и хотел уйти, признаны недействительными, порочащими честь и достоинство Третьякова», - говорится в решении суда.

Напомним предысторию. В августе 2020 года экс-мэр Миасса Станислав Третьяков подал иск к региональному следственному управлению СК России, в частности, к исполняющему обязанности старшего помощника руководителя ведомства Александру Скорику. Суть иска – защита чести и достоинства, поскольку накануне Александр Скорик сообщил журналистам, в том числе и информационному агентству «Урал-пресс-информ», что Третьяков якобы пытался сбежать со следственного действия и пытался самовольно покинуть здание ведомства.

«Скорик сообщил журналистам ложные сведения о том, что Третьяков якобы пытался сбежать со следственного действия. С целью опровержения этих сведений экс-глава Миасса обратился в суд», - рассказал адвокат Сергей Колосовский.

У «Федералпресса» оказалась аудиозапись разговора. После ее прослушивания Скорик заявил, что просто не узнает свой голос, он его воспринимает по-другому и все, что им было сказано журналистам, – это его неофициальное мнение.

Несколько судов было проиграно, в частности, в том же пресловутом Калининском суде Челябинска. Тогда Фемида дважды принимала сторону стражей порядка. Однако кассационная инстанция встала на сторону истца.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан седьмого ноября 2018 года. По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Третьяков своей вины не признает. Его уголовное дело сейчас находится на рассмотрении в Миасском городском суде.