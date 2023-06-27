Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы администрации Миасса перенесено

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий, перенесено на четверг, 29 июня.

Государственный обвинитель попросил назначить бывшему сити-менеджеру наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере четырех миллионов рублей и лишения права занимать должности в госорганах на три года, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным следствия, в 2012 году Станислав Третьяков, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку от предпринимателя в сумме более 140 тысяч рублей за предоставление в аренду земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.

Кроме того, по версии следствия, Третьяков, руководя администрацией города, незаконно инициировал передачу жилого фонда УК для обслуживания в другой организации.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан седьмого ноября 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В апреле 2019 года суд изменил обвиняемом меру пресечения на домашний арест, в июня - на запрет определенных действий.

Миасский суд должен был огласить приговор 26 июня. Заседание перенесено на 29 июня, сообщили агентству в суде.