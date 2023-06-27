27.06.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева
27.06.2023
«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу
27.06.2023
Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»
27.06.2023
Автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» теперь обслуживает другой перевозчик
27.06.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в осквернении могил на Градском кладбище
26.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)
Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы администрации Миасса перенесено
05.10.2022
Третьяков отстоял свои честь и достоинство в суде: в ответчиках – СУ СК по Челябинской области
05.07.2022
Теперь придется оправдываться: СК проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса
09.06.2021
Суд встал на сторону экс-главы Миасса в борьбе со следственным комитетом
01.05.2021
Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023