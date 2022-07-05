Теперь придется оправдываться: СК проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса

Сегодня, пятого июля, в борьбе следственного управления СКР по Челябинской области с экс-мэром Миасса Станиславом Третьяковым поставлена точка. Челябинский областной суд встал на сторону бывшего чиновника (предметом иска послужило то, что в феврале 2020 года Третьяков незаконно удерживался в следственном комитете с целью принуждения к совершению определенных процессуальных действий).

Исполняющий на тот момент обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик сообщил журналистам, что Третьяков якобы пытался сбежать со следственного действия и самовольно покинуть здание ведомства.

Напомним предысторию. В августе 2020 года экс-мэра Миасса Станислав Третьяков подал иск к региональному следственному управлению СК России, в частности, к старшему помощнику руководителя ведомства Александру Скорику. Суть иска – защита чести и достоинства.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Станислава Третьякова Сергей Колосовский, поводом для иска послужила ситуация, имевшая место в феврале 2020 года, когда бывшего мэра Миасса незаконно удерживали в помещении СУ СКР по Челябинской области. В суде представитель регионального следственного управления СК России отказался от слов своего пресс-секретаря, сказанных нескольким информагентствам.

«Скорик сообщил журналистам ложные сведения о том, что Третьяков якобы пытался сбежать со следственного действия. С целью опровержения этих сведений экс-глава Миасса обратился в суд», - рассказал адвокат Сергей Колосовский.

Напомним, многим информационным агентствам, в частности, «Федералпресс», Александр Скорик (на тот момент исполнял обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области) сообщил такую информацию: «Человек находится в статусе обвиняемого. Идут следственные действия, он встает и уходит. Охрана задержала его на посту. Закончатся следственные действия, тогда будет свободен, а во время следственных действий такие вещи недопустимы».

Были прослушаны аудиозаписи и Скорик заявил, что просто не узнает свой голос, он его воспринимает по-другому и все, чтобы им сказано журналистам, – это его неофициальное мнение.

Несколько судов было проиграно, в частности, в том же пресловутом Калининском суде Челябинска. Тогда Фемида дважды встала на сторону стражей порядка - не согласилась с тем, что исполняющий обязанности (на тот момент) старший помощник руководителя СУ СК России Александр Скорик сообщил СМИ о том, что Третьяков собирался самовольно покинуть здание их ведомства. Девятого июня прошлого года Седьмой Кассационный суд отменил решение Калининского районного суда Челябинска от девятого сентября 2020 года об отказе бывшему главе Миасса Станиславу Третьякову в иске против следственного управления СКР по Челябинской области и вернул дело на новое рассмотрение в Калининский райсуд, который снова встал на сторону СК. Таким образом, очередной бой был проигран, но не проиграна «война».

Кстати, никаких материальных исков к СК не было заявлено. Колосовский и Третьяков требовали всего лишь опровержения той информации, что бывший мэр Миасса пытался покинуть знание ведомства.

«Нами одержана победа. СУ СКР по Челябинской области теперь должно дать опровержение своих слов о том, что Станислав Третьяков пытался покинуть помещение ведомства во время следственных действий», - сообщил Сергей Колосовский.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», экс-мэр Миасса Станислав Третьяков, обвиненный в получении взятки, настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении следователя СУ СКР по Челябинской области Евгения Долгаева по факту незаконного удержания в здании следственного комитета.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан седьмого ноября 2018 года. По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка.