Суд встал на сторону экс-главы Миасса в борьбе со следственным комитетом

Седьмой Кассационный суд сегодня, девятого июня, отменил решение Калининского районного суда Челябинска от девятого сентября 2020 года об отказе бывшему главе Миасса Станиславу Третьякову в иске против следственного управления СКР по Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат экс-мэра Миасса Сергей Колосовский, предметом иска послужило то, что весной 2020 года Третьяков незаконно удерживался в следственном комитете с целью принуждения к совершению определенных процессуальных действий.

«После появления этой информации в СМИ пресс-секретарь СК Скорик сообщил журналистам ложные сведения о том, что Третьяков якобы пытался сбежать со следственного действия. С целью опровержения этих сведений экс-глава Миасса обратился в суд. Процесс был интересен тем, что в суде пресс-служба СК заняла такую позицию: что, разговаривая с журналистами, они не сообщают достоверную информацию, а лишь высказывают свои предположения, ответственность за публикацию которых несут журналисты», - сообщил Сергей Колосовский.

Калининский районный суд Челябинска девятого сентября отказал Третьякову в иске, его решение поддержал в апелляции Челябинский областной суд. Однако сегодня Седьмой Кассационный суд признал эти решения незаконными и вернул дело на новое рассмотрение.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», экс-мэр Миасса Станислав Третьяков, обвиненный в получении взятки, настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении следователя СКР по Челябинской области Евгения Долгаева о незаконном удержании его в здании следственного комитета.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка.