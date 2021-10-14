Экс-полицейский из Челябинска, получивший взятку от риелторов, останется под стражей

Сегодня, 14 октября, Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста бывшему начальнику отдела управления собственной безопасности ГУ МВД региона Леониду Галанину.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, в апелляционной жалобе сторона защиты просила отменить постановление суда первой инстанции, изменить действующую меру пресечения Галанину на более мягкую.

Суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда Челябинской области от 20 сентября 2021 года, которым Галанину продлен срок содержания под стражей до десятого февраля 2022 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Леонид Галанин преступление совершил более пяти лет назад. Тогда он еще работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениям полиции Копейска.

По предварительным данным, в качестве взятки Галанин получил от риелторов жилое помещение, которое те обманом похитили у женщины с ребенком.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.