Экс-полицейского из Чебаркуля признали виновным в изнасиловании

Экс-полицейский из Чебаркуля (Челябинская область) Риф Биктимиров, обвинявшийся в изнасиловании и понуждении подчиненных сотрудниц к действиям сексуального характера, отправлен за решетку. Также он лишен звания подполковника.

Сегодня, 18 июня, Чебаркульский городской суд вынес в отношении бывшего стража порядка обвинительный приговор.

Биктимирову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за изнасилование.