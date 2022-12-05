Силовики заинтересовались деятельностью бывшего главного дорожника Челябинска

Сегодня, пятого декабря, сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с оперативно-следственными мероприятиями в комитет дорожного хозяйства Челябинска. Возбуждено уголовное дело.

Также подобные действия были проведены по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, следственные мероприятия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении неустановленных лиц комитета.

По предварительной информации, силовиков могла интересовать деятельность прежнего руководителя Рината Кучитарова, который уволился по собственному желанию буквально накануне, в минувшую пятницу.

В СКР по Челябинской области данную информацию не комментируют. В ФСБ также воздержались от комментариев.

Приход силовиков в КДХ не удивителен, нареканий к этой службе со стороны горожан было немало. Особенно это касалось озеленения города. По данным объединения «Эко-Standart», движение на протяжении года вскрыло ряд скандальных работ по некачественному озеленению города Челябинска, а также недобросовестной приемке работ со стороны Комитета дорожного хозяйства и других МУПов. В частности, речь шла об озеленении Комсомольского проспекта, гостевого маршрута в сторону аэропорта, проспекта Комарова и других территорий. Эту информацию общественники, по их утверждению, передавали в следственные и надзорные органы.