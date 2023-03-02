Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов останется в СИЗО

Сегодня, второго марта, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска по делу экс-участника проекта «Дом-2» Альфреда Джавадова. Ранее районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2023 года. Напомним, что Альфреда Джавадова обвиняют в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, Альфред Джавадов 18 ноября 2022 года, находясь в помещении ресторана «Гриль Хаус» на улице Труда в Челябинске, выстрелил в посетителя из «предмета, конструктивно схожего с пистолетом, используемого в качестве оружия» (так представители силовых органов официально описали газовый пистолет).

Кроме того, на следующий день, находясь в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК «Космос», экс-участник проекта «Дом-2» под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции присвоил себе 30 тысяч рублей.

«Сторона защиты указала, что при вынесении решения судом первой инстанции допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, не учтены все обстоятельства, касающиеся личности обвиняемого, у него имеется заболевание, которое препятствует ему содержаться под стражей, вину он признал частично и имеется необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Ранее Альфред Джавадов попытался выйти из СИЗО под залог в полмиллиона рублей. Челябинский областной суд отказал в таком ходатайстве.