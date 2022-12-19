Экс-участника проекта «Дом-2» отправили в СИЗО Челябинска

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста экс-участнику проекта «Дом-2» Альфреду Джавадову. Его обвиняют в хулиганстве и мошенничестве. До середины февраля 2023 года Джавадов пробудет в СИЗО.

По версии следствия, Альфред Джавадов 18 ноября 2022 года, находясь в помещении ресторана «Гриль Хаус» на улице Труда в Челябинске, выстрелил в посетителя из «предмета, конструктивно схожего с пистолетом, используемого в качестве оружия» (так представители силовых органов официально описали газовый пистолет).

Кроме того, на следующий день, находясь в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК «Космос», экс-участник проекта «Дом-2» под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции присвоил себе 30 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, с учетом того, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ, по месту регистрации в Сатке (Челябинская область) не проживает, официально не трудоустроен, источника дохода не имеет, может скрыться от органов следствия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 17 февраля 2023 года.

Сегодня, 19 декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска главный полицейский города Андрей Меньшенин попросил обращаться в полицию всех, кто мог пострадать от действий Альфреда Джавадова (по предварительной информации он «разводил» на деньги не одно заведение общепита Челябинска). Конфиденциальность гарантируется.