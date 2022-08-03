Белавкин осень встретит в СИЗО

Челябинский областной суд сегодня, 21 февраля, в очередной раз оставил под стражей первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката подсудимого Ивана Белавкина, суд оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда Челябинска от шестого июля 2022 года, которым Ивану Белавкину была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на период судебного разбирательства – до 10 октября 2022 года.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Ивана Белавкина иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, в период с декабря 2020-го по март 2021 года Белавкин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. В частности, Белавкин принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков для близких родственников, денежные средства на приобретение которых Белавкин «забыл» отразить в ежегодных справках о доходах и расходах.