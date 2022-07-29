Экстренная остановка: в районе Аргаяше движению поезда помешал козленок

На станции Аргаяш (Челябинская область) машинист рабочего поезда применил экстренное торможение из-за появления козленка на железнодорожных путях.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили владельца животного. Им оказался житель села Аргаяш, который рассказал правоохранителям, что козленок во время выпаса отбился от взрослых коз и оказался в колее железнодорожного пути. Экстренная остановка поезда продлилась две минуты. Животное не пострадало.

За нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей хозяин животного привлечен к административной ответственности.