Еще один высокопоставленный полицейский Челябинска попался на взятке

Задержан заместитель начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марат Танжарыков. Его подозревают в получении вятки. По предварительной информации, речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном полицейском главке, противоправная деятельность Танжарыкова была пресечена оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.

«Предварительно установлено, что должностное лицо за денежное вознаграждение оказывало директору коммерческой организации, занимавшейся нелегальной продажей немаркированных табачных изделий, покровительство. В частности, коммерсант не привлекался к установленной законодательством ответственности. Более того, в случае изъятия продукция ему возвращалась обратно», - сказали в главке.

В настоящее время полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», - добавили в главке.

Собранные оперативниками службы собственной безопасности материалы переданы в органы Следственного комитета Российской Федерации.