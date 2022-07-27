27.07.2022
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
27.07.2022
«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники
27.07.2022
В открытом городском любительском турнире по боксу «Противостояние-7» успешно выступил инженер АО «ГРЦ Макеева» Артём Колодежный.
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
27.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
Еще один высокопоставленный полицейский Челябинска попался на взятке
27.07.2022
Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов
22.07.2022
Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
20.07.2022
Три тонны нелегального металлолома нашли полицейские Челябинска
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022