Еще один южноуралец «нарвался» на пожизненный срок

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан 29-летний местный житель, у которого обнаружено свыше килограмма «синтетики». Возбуждено уголовное дело. Максимально наказание - пожизненное лишение свободы.
В Магнитогорске оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Им оказался безработный местный житель.
В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты разные наркотические средства синтетического происхождения общей массой около 1140 граммов и около 12 граммов марихуаны.
«Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Максимальная санкция данной части статьи – пожизненное лишение свободы.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Челябинске полицейские задержали «закладчика», у которого было изъято свыше трех с половиной килограммов мефедрона и гашиша. Это особо крупный размер. Мужчине также грозит длительное лишение свободы вплоть до пожизненного.