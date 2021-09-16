Есть шаурму в Челябинске опасно для жизни

Судебными приставами Ленинского района Челябинска области приостановлена деятельность торговой точки общепита «Шаурма Халяль», создающей реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В ходе внеплановой проверки, которая была проведена после обращения граждан, попавших в медицинские учреждения и связывающих свое заболевание с употреблением блюд, приобретенных в «Шаурма Халяль», расположенной по адресу улица Новороссийская, дом 83/3.

специалистами Роспотребнадзора были выявлены более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

Было установлено, что в торговой точке прием продовольственного сырья осуществляется без маркировки и товаросопроводительной документации, не обеспечивается последовательность технологических процессов, не соблюдаются условия хранения и сроки годности используемых полуфабрикатов, эксплуатируется бывшая в употреблении тара, производственный инвентарь не имеет маркировки и обрабатывается без дезинфицирующих средств.

Кроме того, предприятие общественного питания не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, в торговой точке отсутствуют туалет и автономная система канализации, не соответствуют требованиям сбор и обращение с пищевыми и твердыми бытовыми отходами; помещения не подвергаются уборе: на стенах следы подтеков, капли жира, на полу – грязь, пыль, мелкий мусор. Специалистами также были обнаружены насекомые и грызуны, личные вещи персонала на участке по приготовлению пищи.

«В судебном заседании было установлено, что указанные неудовлетворительные санитарно-технические и санитарно-гигиенические условия помещения питания создавали и создают реальную опасность для посетителей, несут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому наказание может быть назначено только в виде приостановления деятельности», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Деятельность торговой точки приостановлена на 45 суток. Помещения предприятия общепита опечатаны.