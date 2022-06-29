ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в страны Восточной Европы

Сотрудники УФСБ России по Челябинской, Калининградской, Владимирской областям, Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли канал контрабанды из Российской Федерации продукции военного назначения.

Чебаркульский городской суд Челябинской области признал троих граждан Российской Федерации виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30, части третьей статьи 226.1 УК России «Покушение на контрабанду военной техники», и приговорил к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, им предстоит выплатить штрафы в размере от 500 до 950 тысяч рублей. Одного из осужденных, отставного офицера, суд лишил воинского звания «полковник».

Виновные задержаны сотрудниками федеральной службы безопасности в ноябре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, преступную группу на территории России создал житель Калининграда - с целью контрабанды и реализации комплектующих вооружения и военной техники, в том числе из Челябинской области. Незаконные поставки осуществлялись в страны Восточной Европы.

Организатор преступной деятельности объявлен в международный розыск.