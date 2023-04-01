ГИБДД озвучила тревожную статистику аварий на трассе Челябинск – Троицк

В управлении ГИБДД Челябинской области озвучили тревожную статистику ДТП на федеральной трассе Челябинск – Троицк (до границы с Казахстаном): с начала текущего года здесь произошло девять аварий, в которых восемь человек погибло и 15 – получили травмы различной степени тяжести.

«Ситуация с аварийностью на территории региона находится на контроле у руководства областной Госавтоинспекции, в том числе и с аварийностью на данной автодороге», - отмечают в региональном управлении ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что на постоянной основе принимаются неотложные меры по снижению и стабилизации аварийности.

«С учетом произошедших дорожно-транспортных происшествий вносятся коррективы в дислокацию экипажей ДПС, проводятся различные профилактические мероприятия, а также разъяснения законодательства в области безопасности дорожного движения через СМИ», - подчеркивают в УГИББД по Челябинской области.