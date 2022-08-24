ГИБДД требует возбудить дело в отношении перевозчика, водитель которого задавил пассажирку

Госавтоинспекция Челябинска по факту ДТП произошедшего 22 августа на остановке общественно транспорта возле СНТ «Нефтяник», где (по предварительной вине водителя автобуса ПАЗ, маршрут №35, ООО «Гранд») погибла пожилая женщина выходившая из автобуса проведена провела проверку.

Напомним, трагедия произошла 22 августа 2022 года на улице Челябинская 53. Водитель, управляя автобусом ПАЗ, при начале движения от остановочного объекта, по предварительным данным, не убедился в безопасности при высадке пассажира, совершил наезд на пешехода, женщину 1942 года рождения, которая вышла из салона данного автобуса.

«Сотрудники Госавтоиспекции подготовили и направили информацию в ТОГАДН по Челябинской области по факту ДТП и выявленных нарушений характеристик указанных в карте маршрута регулярных перевозок, для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Гранд», обслуживающего регулярный маршрут №35. Так же информация направлена в управление транспорта администрации Челябинска», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Только за сегодня при работе по надзору за дорожным движением сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, было выявлено 22 нарушения в сфере пассажирских перевозок допущенных водителями автобусов маршрутов № 34 и №40, обслуживаемых организацией ООО «ГРАНД». Эксплуатация одного автобуса была запрещена, и он поставлен на специализированную стоянку, за технические неисправности, которые могли угрожать безопасности пассажиров.

В целях профилактики ДТП на пассажирском транспорте и снижения тяжести их последствии ГИБДД УМВД по городу Челябинску запланировано проведение мероприятий по надзору за дорожным движением, с привлечением сотрудников ТОГАДН по Челябинской области, управления транспорта администрации Челябинска.

Сотрудниками технического надзора ГИБДД запланировано проведение проверок на линии, технического состояния пассажирских транспортных средств, в том числе исправность рулевого управления и тормозной системы, соблюдение требовании о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и технических контролей транспортных средств.

В отношении ООО «Гранд» запланировано проведение контрольного (надзорного) мероприятия с целью выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок.