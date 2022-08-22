В Челябинске маршрутчик задавил пассажирку

В Челябинске водитель маршрутного такси задавил пассажирку, которая на остановке выходила из салона данного автобуса. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Трагедия произошла 22 августа 2022 года на улице Челябинская 53.

«Водитель, управляя автобусом «ПАЗ», при начале движения от остановочного объекта, по предварительным данным, не убедился в безопасности при высадке пассажира, совершил наезд на пешехода, женщину 1942 года рождения, которая вышла из салона данного автобуса», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.