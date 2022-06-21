ГИБДД выясняет все обстоятельства жуткого столкновения грузовиков на трассе М-5

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области выясняют все обстоятельства жуткого столкновения грузовиков на трассе М-5 «Урал» во время дождя: ДТП произошло вчера, 20-го июня, в 18 часов 45 минут в Катав-Ивановском районе. Оба водителя получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.

На 1653-м километре автодороги Москва – Челябинск мужчина 1974-го года рождения за рулем фуры DAF не справился с управлением на спуске и допустил занос полуприцепа (как отмечают в поисково-спасательной службе региона, прицеп сложило пополам и понесло под уклон), после чего врезался в двигавшуюся по встречке SCANIA, которой управлял мужчина 1981-го года рождения.

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На место дорожно-транспортного происшествия прибыли два экипажа ДПС, которые оперативно организовали реверсивное движение и оказание помощи пострадавшим в аварии. Во время оформления ДТП инспекторы сопровождали интенсивный поток транспортных средств на трассе, которое перенеслось на темное время суток.

Благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД и других специализированных служб на таком сложном участке (наличие спусков, подъемов, изгибов затрудняло оперативно ликвидировать последствия аварии) никаких происшествий во время оформления ДТП допущено не было.

Как отмечают в Госавтоинспекции Челябинской области, при организации реверсивного движения большегрузы были сдвинуты на обочину. Чтобы избежать опасных последствий, сотрудники ДПС осуществляли распорядительно-регулировочные действия до того момента, пока транспортные средства не убрали с помощью спецтехники в безопасное место.

Также в ликвидации последствий ДТП принимали участие спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области, в которой отмечают, что видевший проблему на встречке водитель SCANIA предпринял все возможное для того, чтобы избежать столкновения, но небольшая обочина не позволила двум фурам разойтись.

«Оба водителя получили серьезные телесные повреждения. Совместно с сотрудниками пожарной охраны Юрюзани спасатели извлекли пострадавших и передали врачам скорой медицинской помощи», - рассказали в ПСС региона.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в этот же день на трассе М-5 экскурсионный автобус с туристами, возвращавшимися в Челябинск из Казани, врезался в грузовик.