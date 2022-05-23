В Челябинской области разбушевались фуры. В Коркинском районе вечером субботы, 21-го мая, водитель грузовика насмерть задавил пешехода, а сегодня, 23-го мая, на федеральной трассе М5 гигант на колесах смял легковушку, водитель которой, к счастью, остался жив – по мнению пользователей социальных сетей, впечатленных снимками с места ДТП, автомобилист родился или в рубашке, или вообще в доспехах.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Челябинской области, в Коркинском районе сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия на автомобильной дороге Челябинск - Троицк. Уже известно, что за рулем большегруза «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом находился мужчина 1979-го года рождения, который сбил молодого человека 1990-го рождения, шедшего в попутном направлении по центру проезжей части. Пешеход от полученных травм погиб сразу после наезда на него фуры.

К счастью, история столкновения фуры «Вольво» и «Лады Гранты» на 1726-м километре трассы «М5-Урал» имеет куда более счастливый конец. Водитель легкового автомобиля - парень 1994-го года рождения - хоть и получил травмы, но все же остался жив.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП на федеральной автодороге произошло в понедельник в девять утра. По предварительным данным, водитель грузовика, молодой мужчина 1984-го года рождения, не выбрал безопасную скорость движения. В результате фуру занесло и вынесло на встречку, где случилось мощное столкновение с «Ладой Грантой» - несчастную легковушку просто-напросто смяло.

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Так как завалившаяся на бок фура перегородила всю проезжую часть, движение транспорта в обе стороны временно оказалось невозможным. Пока движение не открыли, сотрудники Госавтоинспекции организовали объездной путь: Златоуст – Медведевка – Куваши. На месте аварии работали и стражи порядка (как и в случае с ДТП в Коркинском районе), и грузовой эвакуатор.

Южноуральцы, прочитавшие новость о «падении» гиганта на «крошку»-легковушку, не только радовались за выжившего в страшной аварии водителя «Лады гранты», но и на все лады ругали водителей фуры – не только того, что устроил ДТП на М-5 утром понедельника, 23-го мая.

«Ослы на фурах продолжают чудить. Что вытворяют на М-5 – это... (далее следует нецензурное слово – прим.) И пробки там все из-за них. Им (нецензурное слово – прим.), половине, только на картингах ездить, а они на фуры садятся»; «Согласен, и не картинги, а осликов надо давать и тропинку отдельную! Ведут себя, как быдло, на дороге!» - вот такая реакция у автомобилистов, прочитавших новость в официальной группе УГИБДД Росси по Челябинской области в ВКонтакте.