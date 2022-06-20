20.06.2022
ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5
20.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня
20.06.2022
Высадка новых деревьев и ликвидация свалок: Курчатовский район Челябинска продолжают благоустраивать
20.06.2022
На Южном Урале женщины в погонах стали героями музыкального клипа
20.06.2022
В Челябинской области выросла недельная смертность от ковида
20.06.2022
В Челябинске случился сход вагона-цистерны с бензином
ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5
20.06.2022
На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
30.05.2022
На автодороге М-5 столкнулись два большегруза
25.05.2022
В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли
23.05.2022
Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022