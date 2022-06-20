ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5

Госавтоинспекция Челябинской области в ходе разбирательства по ДТП с экскурсионным автобусом (сегодня, 20-го июня, около шести утра он врезался в грузовик на трассе М-5 в Ашинском районе), выявила ряд нарушений, допущенных перевозчиком.

Так, обоих водителей возвращавшегося в Челябинск из Казани автобуса «Мерседес-Бенц», в котором на момент аварии находился 41 пассажир (тринадцатилетнему подростку понадобилась медицинская помощь), привлекли к административной ответственности за управление транспортным средство при отсутствии при себе путевой документации (по части второй статьи 12.3 КоАП РФ), за осуществление перевозки пассажиров с нарушением требований о прохождении предрейсового медицинского осмотра (по статье 12.31, прим.1 ч.2).

Кроме того, сотрудники ГИБДД констатировали, что управление пассажирским автобусом осуществлялось при наличии неисправностей - так, на передней оси транспортного средства были установлены шины, глубина рисунка протектора которых не соответствует правилам безопасности дорожного движения (это ответственность по части первой статьи 12.5 КоАП РФ).

«По фактам выявленных нарушений Госавтоинспекция будет проведена проверка организации, осуществляющей перевозку пассажиров. В случае выявления недостатков руководитель компании будет привлечен к ответственности», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Напомним, по предварительной информации, водитель 1976-го года рождения за рулем автобуса «Мерседес-Бенц» в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении грузовиком такой же марки с прицепом. За рулем грузового автомобиля «Мерседес Бенц» находился мужчина 1966-го года рождения.