Глава Лазурненского поселения спас юных «мореплавателей», плававших на самодельном плоту

Глава Лазурненского сельского поселения (Красноармейский район, Челябинская область) Максим Кокшаров на личной моторной лодке пришел на помощь мальчишкам, которые решились отправиться в водное путешествие на самодельном плоту и были обнаружены на озере Сугояк.

О том, что на плоту из отдельных частей понтона плавают ребята 11-12-ти лет, сотрудникам МЧС вечером четвертого мая сообщили очевидцы. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства чрезвычайного ведомства. Однако профессионалов опередил чиновник – глава поселения оперативно среагировал на ситуацию и на личной моторной лодке оперативно отбуксировал горе-«мореплавателей» к берегу.

После осмотра работниками медицинской помощи друзей передали сотрудникам полиции. На вопрос, как они попали на середину озера, мальчишки ответили, что решили покататься.

Как отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, за праздничные майские дни спасатели уже неоднократно выезжали на водоемы региона по сигналу «Тревога».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», празднование Первомая на Шершневском водохранилище Челябинска закончилось трагедией: двое рыбаков, находившихся в нетрезвом состоянии, решили порыбачить. В результате на водоеме была найдена перевернувшаяся надувная лодка, одного из мужчин без признаков жизни обнаружили прибывшие по вызову сотрудники МЧС. Поиски второго ведутся до сих пор.

Аналогичная ситуация произошла и в Брединском районе: мужчина уплыл порыбачить и пропал - очевидцы обнаружили лишь его перевернувшуюся лодку.

Сотрудники МЧС подчеркивают, что вода в это время года достаточно холодная, и нештатная ситуация на водоеме грозит обернуться трагедией. Родителям несовершеннолетних необходимо обеспечить надлежащий контроль за времяпрепровождением своих детей. Рыбакам также необходимо соблюдать меры предосторожности, отправляясь за уловом.

В ближайшие дни в Челябинской области прогнозируется шквалистый ветер: отправляясь на рыбалку, необходимо иметь при себе средства спасения - спасательный круг и жилет.

Желающим открыть купальный сезон в эти достаточно жаркие дни стоит помнить о том, что резкий перепад температуры (теплая погода и ледяная вода) – это сильный стресс для человеческого организма и чревато опасными для жизни и здоровья последствиями.