Главе Троицка Александру Виноградову предъявлено обвинение

В Челябинской области главе Троицкого городского округа Александру Виноградову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР региона Владимир Шишков, главе города Троицк предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 УК РФ.
«По версии следствия, в 2019 году обвиняемым, с превышением должностных полномочий была инициирована передача объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта», - прокомментировал Шишков.
Решением городского суда Виноградову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД области.
Напомним, в декабре 2020 года был задержан заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ).
По данным следствия, чиновник, превышая свои должностные полномочия, незаконно передал имущество ЗАО «Теплосервис», установленного в зданиях ЦТП, в аренду третьим лицам, что повлекло причинение ущерба ЗАО «Теплосервис» в сумме более девяти миллионов рублей.
Тогда глава Александр Виноградов заявил, что его заместителя несправедливо обвиняют в превышении должностных полномочий. Изначально Германа отправили в СИЗО, в январе мера пресечения была изменена на домашний арест. Свою вину вице-мэр признал.