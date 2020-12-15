Заместителю главы Троицка предъявлено обвинение

Заместителю главы Троицка (Челябинская область) по городскому хозяйству Вадиму Герману предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы

Сегодня, 15 декабря, заместителю главы Троицка по городскому хозяйству Вадиму Герману предъявлено обвинение по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Превышение должностных полномочий». Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил руководитель следственного отдела по городу Троицку Виталий Лапков.

Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Завтра следователь выступит с ходатайством о заключении Вадима Германа под стражу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», речь идет об уголовном деле, которое ранее было возбуждено в отношении неустановленного должностного лица из числа руководящего состава администрации города Троицка. Теперь это лицо установлено. Это Вадим Герман.

В пресс-службе администрации Троицка также добавили, что вся эта ситуация началась в октябре 2019 года. Во время прохождения отопительного периода в работу системы теплоснабжения города было необходимо включить центральные тепловые пункты (ЦТП), которые на тот момент были переданы на обслуживание компании ЗАО «ТЭК». Это сделано не было.

Чтобы не заморозить город ЦТП были открыты и переданы единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» для их включения и организации нормального теплоснабжения населения.