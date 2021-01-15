Информационное
агентство

Коронавирус
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Коронавирус
Коронавирус
15.01.2021
Челябинский врач написала стихи о работе в «красной» зоне
15.01.2021
«Фантазируйте!»: В Челябинске обсудили концепцию парка Гагарина
15.01.2021
Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области
15.01.2021
Апелляционный суд Санкт-Петербурга снова встал на сторону защитников бора
Коронавирус
Коронавирус
15.01.2021
В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей
Новости
15.01.2021
Челябинцы стали пить меньше?: в вытрезвителе Челябинска нет наплыва пациентов
15.01.2021
Житель Агаповки сильно обгорел, решив отогреть замершие трубы отопления строительным феном
15.01.2021
В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей
15.01.2021
КСП проверит минстрой и муниципалитеты на эффективность бюджетных трат на переселение
15.01.2021
Умер Борис Грачевский
15.01.2021
В России спрогнозировали рост стоимости связи на 15%
Троицк
Происшествия
15.01.2021 12:06
Замглавы Троицка Вадим Герман признался в преступлении и вышел из СИЗО

Троицкий городской суд (Челябинская область) по ходатайству следствия изменил меру пресечения вице-мэру Вадиму Герману, обвиняемому в превышении должностных полномочий, с содержания под стражей на домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и выпустил заместителя главы администрации Троицка по коммунальному хозяйству Вадима Германа, обвиняемого по пункту «в» части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», из СИЗО.

«Суд обосновал удовлетворение ходатайства тем, тем что обстоятельства совершения Германом преступления полностью исследованы, основания, ранее учтенные при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились, в частности, фигурант дела дал последовательные показания и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, вину в совершении преступления он полностью признал», - сообщила консультант Троицкого городского суда Галина Лебедева.

По версии следствия, Вадим Герман в 2019 году незаконно передал имущество ЗАО «ТЭК», установленное в здании центральных тепловых пунктов, в аренду третьи лицам, что повлекло причинение ущерба на сумму более девяти миллионов рублей.

В 2019 году при прохождении отопительного сезона в работу системы теплоснабжения нужно было включить центральные тепловые пункты (далее ЦТП). На тот момент они были переданы на обслуживание ЗАО «ТЭК».

Компания ЗАО «ТЭК» отказалась включать ЦТП в работу даже после заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, когда был риск заморозить город. Тогда ЦТП передали единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива». В мэрии Троицка также пояснили, что фактически ЗАО «ТЭК» распоряжается семья Барковых. И при работе компания накопила многомиллионные долги. В 2017 году в отношении Игоря Баркова возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана.

Между администрацией Троицка и ЗАО «ТЭК» проходит имущественный спор по принадлежности центральных тепловых пунктов, который рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области.Напомним, Вадима Германа задержали 14 декабря. На следующий день на официальном сайте администрации Троицкого городского округа появился комментарий главы города Александра Виноградова. Он отметил, что его заместителя обвинили несправедливо

При этом, как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, Герман дал показания против Виноградова. Якобы, он действовал по его указаниям.

Согласно решению суда, Вадим Герман не должен покидать место домашнего ареста до 22 января 2021 года.

Автор: Инна Шемаева
Троицк
Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Коронавирус
Коронавирус
15.01.2021
Челябинский врач написала стихи о работе в «красной» зоне
15.01.2021
«Фантазируйте!»: В Челябинске обсудили концепцию парка Гагарина
15.01.2021
Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области
15.01.2021
Апелляционный суд Санкт-Петербурга снова встал на сторону защитников бора
Коронавирус
Коронавирус
15.01.2021
В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей
Троицк
16.12.2020
Текслер поручил проверить администрацию Троицка
16.12.2020
Заместителю главы Троицка Вадиму Герману продлили срок задержания
15.12.2020
Глава Троицка считает, что его зама несправедливо подозревают в совершении преступления
15.12.2020
В Троицке задержан заместитель главы
Общество
В Челябинской области стартовала вакцинация от ковида лиц старшего возраста
14.01.2021
Общество
Гехт: Никакого принуждения к вакцинации не будет
13.01.2021
Общество
Гехт: Бояться «британского» штамма коронавируса не стоит
13.01.2021
Общество
Бесплатный проезд: в челябинских трамваях исчезли кондукторы
12.01.2021
Общество
Южноуральцы стали активно сообщать губернатору о проблемах с уборкой дорог и тротуаров
12.01.2021
Экономика
КСП проверит эффективность расходования средств при строительстве новой инфекционки в Челябинске
12.01.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.01.2021 13:28
Челябинский врач написала стихи о работе в «красной» зоне
15.01.2021 13:24
Челябинцы стали пить меньше?: в вытрезвителе Челябинска нет наплыва пациентов
15.01.2021 13:18
«Фантазируйте!»: В Челябинске обсудили концепцию парка Гагарина
15.01.2021 13:11
Житель Агаповки сильно обгорел, решив отогреть замершие трубы отопления строительным феном
15.01.2021 12:38
В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей
15.01.2021 12:34
КСП проверит минстрой и муниципалитеты на эффективность бюджетных трат на переселение
15.01.2021 12:14
Умер Борис Грачевский
15.01.2021 12:12
В России спрогнозировали рост стоимости связи на 15%
15.01.2021 12:08
Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области
15.01.2021 12:06
Замглавы Троицка Вадим Герман признался в преступлении и вышел из СИЗО
15.01.2021 11:58
Апелляционный суд Санкт-Петербурга снова встал на сторону защитников бора
15.01.2021 11:55
В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей
15.01.2021 11:25
Пожилым южноуральцам объяснили, где поставить прививку от ковида и какие могут быть последствия
15.01.2021 11:04
Челябинец напал с ножом на продавца овощей
15.01.2021 11:04
Почти рождественская история
15.01.2021 10:54
Южноуральцы заработали на добровольной сдаче оружия почти полтора миллиона рублей
15.01.2021 10:51
В Магнитогорск приедет элита мирового сноуборда
15.01.2021 10:49
Участника группы «Синий кит» отправили под стражу
15.01.2021 10:48
Челябинцев напрягают большие очереди в больницах и снижение зп
15.01.2021 10:44
Погода проверит южноуральцев на прочность
15.01.2021 09:47
Школьники Троицка сегодня учатся дистанционно в первую смену
15.01.2021 09:32
В Челябинске отменены занятия только для школьников младших классов
14.01.2021 22:09
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
14.01.2021 21:55
В центре Челябинска маршрутку вынесло на встречку после ДТП
14.01.2021 17:54
В Челябинской области НМУ в двух городах объявлены и в двух продлены
14.01.2021 17:18
Новая схема мошенничества
14.01.2021 17:16
В Челябинской области растет число заболевших учителей в школах, один класс отправлен на карантин
14.01.2021 17:03
С наступлением морозов в Челябинске активизировались уличные грабители
14.01.2021 17:01
В пятницу в Челябинской области морозы ослабнут и пойдет снег
14.01.2021 16:50
Анонсы событий и мероприятий на 15 января
14.01.2021 16:47
Между Верхним Уфалеем и Екатеринбургом запускают рельсовый автобус «Орлан»
14.01.2021 16:26
Навальный объявлен в федеральный розыск
14.01.2021 16:23
«Снежный мяч» в Магнитогорске определит лидеров
14.01.2021 16:12
«Абзаково» к зимнему сезону благоустроили
14.01.2021 15:27
В Челябинской области завершили расследование дела о хищении нефти на три миллиона
14.01.2021 14:49
ВТБ на четверть увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
14.01.2021 14:42
Правительство окажет помощь семьям южноуральцев, где дети потеряли родителей в ДТП
14.01.2021 14:33
Отмена ЕНВД для бизнеса в Челябинской области – «за» и «против»
14.01.2021 12:40
«Пятёрочка» ждет в гости каждый день
14.01.2021 12:36
Директор «Таганая» переходит на работу в Минприроды РФ
14.01.2021 12:19
Сотрудники ГИБДД Каслей пришли на помощь замерзающим пассажирам в сломавшемся на трассе автобусе
14.01.2021 12:05
В селе Челябинской области из-за аварии без газа остались 78 домов
14.01.2021 11:52
Прокуратура не позволила известному челябинскому бизнесмену Павлу Вибе выйти на свободу
14.01.2021 11:51
Сутки в интернете: «Ростелеком» определил топ пять самых «прокачанных» поселков Челябинской области
14.01.2021 11:38
В Челябинске в отношении перевозчика, у которого вспыхнула маршрутка с людьми, возбуждены дела
14.01.2021 11:34
В центре Челябинска столкнулись четыре легковушки
14.01.2021 11:30
В Челябинской области за сутки умерло 17 человек с ковидом
14.01.2021 11:05
Пограничники ФСБ задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков
14.01.2021 10:59
Родителям, сбросившим убитого младенца в реку Миасс, продлили срок заключения под стражей
14.01.2021 10:47
На Таганае медведицы ожидают прибавления
14.01.2021 10:35
В Каслях два снегохода под управлением бесправных женщин провалились под лед
14.01.2021 10:28
В Челябинской области стартовала вакцинация от ковида лиц старшего возраста
14.01.2021 10:22
Из-за морозов многие южноуральские школьники сегодня остались дома и учатся дистанционно
14.01.2021 10:20
По погоде Васильева дня судят о будущем урожае
14.01.2021 09:16
Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска
13.01.2021 23:34
Челябинская область расширяет круг лиц, которые будут привиты от ковида в первую очередь
13.01.2021 21:19
Жители шести городов Челябинской области встретят Старый Новый год с НМУ
13.01.2021 20:19
В первый день Старого Нового года в Челябинской области морозно
13.01.2021 20:06
В ночь на 14 января отмечают Старый Новый год
13.01.2021 19:29
Текслер дал поручения главам по проведению масштабной вакцинации жителей от ковида
13.01.2021 18:07
Алексей Текслер выразил соболезнования родным Валерия Сорокуна
13.01.2021 17:57
В Челябинске для православных на Крещение откроют пять купелей
13.01.2021 17:51
Полицейские призывают челябинцев не дебоширить в Старый Новый год
13.01.2021 17:17
Челябинская область вошла в число лидеров по бешенству живостных
13.01.2021 17:09
Анонсы событий и мероприятий на 14 января
13.01.2021 17:04
В Челябинске выступят звезды мировой легкой атлетики
13.01.2021 16:58
Бездомный челябинец, чтобы сделать предложение возлюбленной, ограбил ювелирный магазин
13.01.2021 16:54
В Челябинске усилены меры противопожарной безопасности
13.01.2021 16:51
Исторический музей приглашает на мероприятия к 87-летию образования Челябинской области
13.01.2021 16:39
Актер челябинского театра: Грусть двигает к прогрессу
13.01.2021 15:30
Навальный вернется с «Победой»
13.01.2021 15:26
Умер главврач санатория «Кисегач» Валерий Сорокун
13.01.2021 14:22
Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида
13.01.2021 14:20
ММК отгрузил 155 тысяч тонн жести на российский рынок
13.01.2021 13:55
«У дома»: агрофирма «Ариант» открыла магазины в обновленном формате
13.01.2021 13:28
В Челябинске хирурги провели операцию малышу, у которого пищевод был забит едой
13.01.2021 13:09
Гехт: Никакого принуждения к вакцинации не будет
13.01.2021 12:52
В Кизильском районе бухгалтер отдела образования украла полмиллиона рублей
13.01.2021 12:45
Металлурги ЧЦЗ получили эффективный инструмент решения проблем
13.01.2021 12:42
СМИ раскрыли кошельки глав российских гокорпораций
13.01.2021 12:22
Вместо «Аэрофлота» из Челябинска в Москву будет летать «Россия»
13.01.2021 12:05
В отношении начальницы ЗАГС Копейска возбуждено уголовное дело
13.01.2021 12:03
Как Васильев день проведешь, таким и весь год будет
13.01.2021 11:51
Многодетным россиянам предложили расширить компенсацию на жилье
13.01.2021 11:50
В Челябинске в аварии с маршруткой пострадали пять человек
13.01.2021 11:48
Минкульт тронули письма девочек из села Тюлюк
13.01.2021 11:45
В Челябинской области продолжает расти число умерших пациентов с ковидом за сутки
13.01.2021 11:21
В Челябинской области снегопады прекратились, морозы усиливаются
13.01.2021 10:59
После проверки КСП в Аргаяшском районе возбудили дело
13.01.2021 10:36
Администрация Копейска прокомментировала задержание главы ЗАГСа
13.01.2021 10:33
Гехт: Бояться «британского» штамма коронавируса не стоит
13.01.2021 10:16
В Челябинской области ситуация по ОРВИ неблагополучная, но эпидпорог не превышен
13.01.2021 10:11
Мороз выборочно отменил занятия в школах Кыштыма, Коркино, Троицка
13.01.2021 06:17
Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска
12.01.2021 23:53
Южноуральские дети с ограниченными возможностями здоровья получили особые подарки
12.01.2021 23:50
Волна коронавируса в Челябинской области пошла на спад
12.01.2021 20:33
Инновационные разработки компании «Интерсвязь» вновь получили мировое признание
12.01.2021 20:20
Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в новогодние праздники от пожаров
12.01.2021 18:21
В Златоусте ОМОН устроил облаву на рынке
12.01.2021 18:19
Жителя Магнитогорска отправили в колонию за подрыв машины бизнесмена
12.01.2021 18:12
Кузнечно-прессовый цех "Уралкуза" за 40 лет отгрузил более 2 миллионов тонн продукции
12.01.2021 18:10
Южноуральцев предупреждают об усилении морозов, водителей просят отказаться от поездок
12.01.2021 18:08
В Копейске при получении взятки задержана начальница отдела ЗАГС
12.01.2021 17:25
«Ростелеком» на Урале зафиксировал стандартную нагрузку на сеть в новогоднюю ночь
12.01.2021 17:06
Челябинский инвалид-колясочник сложил полномочия депутата
12.01.2021 17:04
Студент из Челябинска лишил себя будущего, позарившись на банковскую карту соседа по общежитию
12.01.2021 16:41
Депутат обратилась к замгенпрокурора РФ за защитой Челябинского городского бора
12.01.2021 16:37
В Челябинской области волонтеры соберут мусор после крещенских купаний
12.01.2021 16:36
Агентство инвестиционного развития Челябинской области проиграло суд фирме по оказанию консалтинговых услуг
12.01.2021 16:12
Бесплатный проезд: в челябинских трамваях исчезли кондукторы
12.01.2021 16:04
Челябинская область ожидает еще 151 тысячу доз вакцины от ковида
12.01.2021 15:37
Пианист Мацуев поддержал скрипача из Челябинска, на которого подали в суд
12.01.2021 15:34
Коронавирус оборвал жизнь 44-летнего водителя скорой в Челябинске
12.01.2021 15:26
Челябинская области выбилась в лидеры по пропаганде здорового образа жизни среди регионов России
12.01.2021 14:43
В связи с резким понижением температуры сотрудники ГИБДД переведены на круглосуточный режим несения службы
12.01.2021 14:33
В Челябинской области растет число свободных коек на ковидных базах
12.01.2021 14:13
В Москве возобновляется слушание дела в отношении Белоусова и его тещи
12.01.2021 14:06
В храмах Челябинской епархии проходит акция «Подари радость на Рождество»
12.01.2021 14:05
Южноуральские прокуроры отмечают профессиональный праздник
12.01.2021 14:03
Российский банк создаст приложение для определения covid-19
12.01.2021 13:24
В Челябинской области в ходе тестирования в ТРК выявили бессимптомных инфицированных
12.01.2021 12:31
Сергей Миронов: Новый порядок расчета прожиточного минимума – это статистическая манипуляция
12.01.2021 12:28
Текслер: Вторую очередь новой инфекционной больницы нужно запустить весной
12.01.2021 12:26
В Челябинске из-за морозов закрыли каток в парке Гагарина
12.01.2021 12:24
В Екатеринбурге пожар в многоэтажке унес жизни восьми человек
12.01.2021 11:53
Мэрия Челябинска: Обращений о проведении акции #ЕлкиНеПалки не было
12.01.2021 11:50
В Челябинской области число выздоровевших пациентов с ковидом за сутки превысило число новых инфицированных
12.01.2021 11:37
В Усть-Катаве спасли дедушку из 15-метрового оврага
12.01.2021 11:34
На ЧЦЗ определены лучшие молодые рабочие 2020 года
12.01.2021 11:26
В отношении челябинца, избившего пассажира в автобусе, возбуждено дело
12.01.2021 11:23
Дороги Челябинской области ночью чистили 92 единицы техники
12.01.2021 11:17
Путин потребовал от прокуроров жесткости в пресечении коррупции
12.01.2021 11:16
Качество продукции ММК удостоверяет электронная цифровая подпись
12.01.2021 11:14
В центре Челябинска огородили площадку под строительство высотки
12.01.2021 10:58
В аэропорту Челябинска задержана жительница Краснодарского края, избившая дочь сумкой с сувенирами
12.01.2021 10:55
Южноуральцы стали активно сообщать губернатору о проблемах с уборкой дорог и тротуаров
12.01.2021 10:35
В Челябинске совершено вооруженное нападение на реабилитационный центр
12.01.2021 10:24
Из Челябинска за ночь вывезли больше трех тонн снега
12.01.2021 10:20
КСП проверит эффективность расходования средств при строительстве новой инфекционки в Челябинске
12.01.2021 10:19
Мороз отменил занятия в школах Магнитогорска, но не для всех
12.01.2021 10:17
Скончалась вторая пострадавшая в ДТП с автобусом, перевозившим юных хоккеистов
11.01.2021 23:20
Текслер поручил главам обратить внимание на очистку внутридворовых проездов и тротуаров
11.01.2021 20:36
Алексей Текслер поручил представить к награде сотрудников ДПС, спасших юных хоккеистов
11.01.2021 18:17
Прокурор Лопин попрощался с коллективом
11.01.2021 17:53
В Челябинской области запустят новую пару пригородных поездов
11.01.2021 17:26
В Магнитогорске мусоровоз вытянул застрявшее на рельсах авто
11.01.2021 17:22
В Челябинской области закрыли три ковидные базы
11.01.2021 17:21
К Анисье холода пришли в Челябинскую область
11.01.2021 17:04
Текслер попросил южноуральцев сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега
11.01.2021 16:52
В Челябинске на улицу вышли необыкновенные ёлки
11.01.2021 16:41
В Челябинске задержан рецидивист, находящийся в федеральном розыске
11.01.2021 16:31
Ученые УрФУ: Радиация убивает коронавирус
11.01.2021 16:02
В Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование на ковид в ТРК
11.01.2021 15:36
АГК в Челябинской области наращивает мощности и модернизирует производство
11.01.2021 15:33
В Челябинской области двухлетний мальчик попал под колеса маршрутки
11.01.2021 15:31
В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом
11.01.2021 15:01
Минздрав: Состояние девочки, серьезно пострадавшей в ДТП под Златоустом, стабильное
11.01.2021 14:36
В Чесменском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
11.01.2021 14:34
Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд
11.01.2021 14:23
В Челябинскую область идут Васильевские морозы
11.01.2021 14:14
В аэропорту Челябинска утечка газа
11.01.2021 14:04
Челябинцев призвали выбрасывать елки на мусорки
11.01.2021 13:50
ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными
11.01.2021 13:26
Утвержден прожиточный минимум на 2021 год
11.01.2021 13:02
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
11.01.2021 12:54
В Челябинске отменили приговор создателю финансовой пирамиды
11.01.2021 12:21
Зоозащитники Челябинска обнаружили на дне заброшенного погреба кладбище щенков
11.01.2021 12:06
В Челябинской области сняли запрет на работу общепита в ночные часы
11.01.2021 12:01
В Челябинской области число выявляемых за сутки случаев ковида сокращается, а число смертей растет
11.01.2021 11:44
Продлено ограничение движения большегрузов по трассе М-5
11.01.2021 11:26
Шансов выжить не было: на трассе под Златоустом Мазда залетела под Камаз
11.01.2021 11:24
В Челябинске с арт-объекта «Люстра» выкрутили 45 лампочек
11.01.2021 11:10
В Челябинске пассажир с ножом напал на таксиста
11.01.2021 11:05
В 2021 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, а первая будет полной
11.01.2021 11:02
В центре Челябинска после ремонта открыли подземный переход
11.01.2021 10:52
Котова потребовала убирать снег с улиц Челябинска в круглосуточном режиме
11.01.2021 10:32
Челябинский областной фестиваль «Морозко» завершил свой театральный марафон
11.01.2021 10:25
Новое назначение в администрации Челябинска
11.01.2021 10:21
Миндортранс: Дороги Челябинской области в проезжем состоянии, автобусные рейсы не отменены
10.01.2021 20:59
В ДТП в Пластовском районе один человек погиб, двое пострадали
10.01.2021 20:11
В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по М-5
10.01.2021 19:29
В понедельник в Челябинской области снегопады и метели
10.01.2021 18:55
Дорожники продолжают очищать улицы Челябинска от снега в сопровождении машин ГИБДД
10.01.2021 18:04
В Челябинской области из-за снегопада могут отменить часть автобусных рейсов
10.01.2021 17:36
Сильные снегопады в Челябинской области продолжатся и предстоящей ночью
10.01.2021 12:52
На очистку дорог от снега в Челябинской области выведено 256 единиц техники, в Челябинске - 202
10.01.2021 12:31
Сегодня - четвертый день Рождественских Святок
10.01.2021 12:11
В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение на федеральной трассе М-5
10.01.2021 11:49
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 39 тысяч
09.01.2021 23:27
В воскресенье южноуральцы еще успеют бесплатно сдать тест на ковид
09.01.2021 22:14
Минздрав: Состояние фельдшера, пострадавшего в ДТП со скорой в Челябинске, стабильное
09.01.2021 20:42
Челябинские коммунальщики устранили течь на Бродокалмакском тракте
09.01.2021 19:35
В Челябинске повесился военнослужащий Росгвардии
09.01.2021 18:10
Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым
09.01.2021 17:18
Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели
09.01.2021 16:49
В Челябинске на костюмированный парад вышли собаки-аристократы
09.01.2021 16:32
В воскресенье в Челябинской области ожидаются снегопады
09.01.2021 16:06
Мороз может отменить занятия в школах Челябинска после новогодних каникул
09.01.2021 14:10
По факту травмирования ребенка на канатной дороге в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
09.01.2021 12:20
В дни рождественских святок принято совершать добрые дела
09.01.2021 12:01
Финальную новогоднюю зарядку для южноуральцев проведет «Динамо-Уралочка»
09.01.2021 11:39
Еще 350 южноуральцев победили ковид
08.01.2021 21:36
Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска
08.01.2021 17:39
В субботу зарядку с южноуральцами проведет первая российская чемпионка мира по тхэквондо
08.01.2021 17:17
Девятого января в Челябинской области морозы немного ослабеют
08.01.2021 16:53
Восьмого января - Собор Пресвятой Богородицы, второй день рождественских Святок
08.01.2021 14:17
Две молодые челябинки устроили переполох с пожаром в развлекательном заведении на Цвиллинга
08.01.2021 13:46
Жители Копейска выстраиваются в очередь, чтобы сдать тест на ковид