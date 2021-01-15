КСП проверит минстрой и муниципалитеты на эффективность бюджетных трат на переселение

В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей

Челябинцы стали пить меньше?: в вытрезвителе Челябинска нет наплыва пациентов

В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей

Замглавы Троицка Вадим Герман признался в преступлении и вышел из СИЗО

Троицкий городской суд (Челябинская область) по ходатайству следствия изменил меру пресечения вице-мэру Вадиму Герману, обвиняемому в превышении должностных полномочий, с содержания под стражей на домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и выпустил заместителя главы администрации Троицка по коммунальному хозяйству Вадима Германа, обвиняемого по пункту «в» части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», из СИЗО.

«Суд обосновал удовлетворение ходатайства тем, тем что обстоятельства совершения Германом преступления полностью исследованы, основания, ранее учтенные при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились, в частности, фигурант дела дал последовательные показания и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, вину в совершении преступления он полностью признал», - сообщила консультант Троицкого городского суда Галина Лебедева.

По версии следствия, Вадим Герман в 2019 году незаконно передал имущество ЗАО «ТЭК», установленное в здании центральных тепловых пунктов, в аренду третьи лицам, что повлекло причинение ущерба на сумму более девяти миллионов рублей.

В 2019 году при прохождении отопительного сезона в работу системы теплоснабжения нужно было включить центральные тепловые пункты (далее ЦТП). На тот момент они были переданы на обслуживание ЗАО «ТЭК».

Компания ЗАО «ТЭК» отказалась включать ЦТП в работу даже после заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, когда был риск заморозить город. Тогда ЦТП передали единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива». В мэрии Троицка также пояснили, что фактически ЗАО «ТЭК» распоряжается семья Барковых. И при работе компания накопила многомиллионные долги. В 2017 году в отношении Игоря Баркова возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана.

Между администрацией Троицка и ЗАО «ТЭК» проходит имущественный спор по принадлежности центральных тепловых пунктов, который рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области.Напомним, Вадима Германа задержали 14 декабря. На следующий день на официальном сайте администрации Троицкого городского округа появился комментарий главы города Александра Виноградова. Он отметил, что его заместителя обвинили несправедливо.

При этом, как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, Герман дал показания против Виноградова. Якобы, он действовал по его указаниям.

Согласно решению суда, Вадим Герман не должен покидать место домашнего ареста до 22 января 2021 года.