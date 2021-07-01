Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО

Суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста главному инженеру муниципального предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрию Луценко, обвиняемому в получении взятки в крупном размере. До конца лета он пробудет в СИЗО.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по версии следствия обвиняемый, состоя в должности председателя закупочной комиссии вышеуказанного учреждения, в период с апреля по август 2021 года получил через посредника взятку в сумме 180 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственное принятие и ускоренную оплату выполненных по контракту работ.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.