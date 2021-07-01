01.07.2021
Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
01.07.2021
«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска
01.07.2021
Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры
01.07.2021
Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях
01.07.2021
Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей
01.07.2021
Житель Карабаша облил сожительницу бензином и поджег
Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
10.06.2021
В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах
29.08.2017
Наследие Копейска. Что досталось водоканалу Челябинска?
23.05.2016
Горводоканал-Копейск перечислил 300 тысяч рабочим, чтобы остановить голодовку
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021