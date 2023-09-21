Главврач КБ №71 Озерска, обвиняемый в получение взятки, останется в СИЗО до ноября

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в получении взятки главного врача ФГБУЗ «КБ № 71 ФГМА России» (Озерск) Евгения Фомина, оставил его в под стражей.

Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 25 августа 2023 года Фомину был продлен срок содержания под стражей до первого ноября 2023 года.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Евгений Фомин был задержан в январе 2023 года. Органами предварительного следствия главный врач ФГБУЗ «КБ №71 ФГМА России» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере).