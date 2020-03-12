Гололед и отсутствие пожарного гидранта помешали огнеборцам Аргаяшского района быстро потушить пожар

В Аргаяшском районе (Челябинская область) на пожаре погибла пенсионерка. Работу огнеборцев осложняло то, что ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии десяти километров, а гололед на дороге помешал быстрому прибытию спецтехники.

Трагедия произошла ночью 12 марта в деревне Калиновка Аргаяшского района. Почти в час ночи на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре: открытым пламенем горел частный одноэтажный жилой дом.

«Активное развитие пожар получил из-за ночного времени суток и позднего сообщения. Сильно осложнял организацию тушения и тот факт, что ближайший пожарный гидрант находился в селе Кулуево, а это более 10 километров. Гололедные явления на дороге также не способствовали уменьшению времени прибытия подразделений пожарной охраны», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В ходе тушения на кухне было обнаружено тело пожилой женщины. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.