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Грабитель из Златоуста успел съесть все улики до приезда полицейских

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Грабитель из Златоуста успел съесть все улики до приезда полицейских

В Златоусте (Челябинская область) задержан мужчина, который ограбил местное кафе. Его добычей стали несколько бутылок виски, шампанского, а также жареная курица. На след голодного вора полиция вышла быстро, но к их приезду, улики мужчина успел съесть и выпить.

В полицию Златоуста обратился представитель кафе, который сообщил, что посетитель, схватив сигареты, шампанское, бутылку вина, виски и жареную курицу, и скрылся.

«Полицейскими было установлено, что подозреваемый, игнорируя требование торгового работника вернуть товар, присвоил его. Продукты питания употребил в личных целях», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Сотрудниками уголовного розыска по «горячим» следам был ранее судимый 30-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого в грабеже избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.