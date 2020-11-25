Грабитель из Златоуста успел съесть все улики до приезда полицейских

В Златоусте (Челябинская область) задержан мужчина, который ограбил местное кафе. Его добычей стали несколько бутылок виски, шампанского, а также жареная курица. На след голодного вора полиция вышла быстро, но к их приезду, улики мужчина успел съесть и выпить.
В полицию Златоуста обратился представитель кафе, который сообщил, что посетитель, схватив сигареты, шампанское, бутылку вина, виски и жареную курицу, и скрылся.
«Полицейскими было установлено, что подозреваемый, игнорируя требование торгового работника вернуть товар, присвоил его. Продукты питания употребил в личных целях», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.
Сотрудниками уголовного розыска по «горячим» следам был ранее судимый 30-летний мужчина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого в грабеже избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.