ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Хищение денег при благоустройстве парка Терешковой в Челябинске обернулось уголовным делом

Происшествия
Сегодня, 12:44
Размер текста

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска по информации главного контрольного управления Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства при проведении работ по благоустройству Детского парка им. Терешковой. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прокуратура установила, что администрацией Тракторозаводского района  Челябинска в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории парка, заключенного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», приняты к бухгалтерскому учету акты формы КС-2, содержащие информацию о фактически невыполненных работах по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого трубопровода.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, факт производства указанных работ на момент исполнения контракта подрядчиком в ходе проверки не подтвердился. Вместе с тем, их оплата произведена администрацией района в полном объеме, в результате чего причиненный ущерб составил свыше 520 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 17:10
В Челябинске будут судить водителя, стрелявшего в полицейского
Вчера, 16:38
Челябинка хотела продать щенка, а стала обладательницей кредита в 1,4 миллиона рублей
Вчера, 13:58
Жительница Златоуста не позволила мошенникам обмануть ее на миллион рублей
Вчера, 12:11
На трассе в Верхнеуральском районе получила смертельные травмы жительница Кемеровской области
Вчера, 10:26
В Челябинске «Газель» не пропустила скорую – машина медиков перевернулась
22.09.20 20:22
Осуждены бывший ректор УралГУФК и его дочь
22.09.20 18:02
Суд продлил Евгению Тефтелеву меру пресечения и отложил рассмотрение дела
22.09.20 16:59
Замминистра строительства региона хотела выйти из СИЗО под залог в миллион рублей
22.09.20 16:52
Жительницу Челябинска поймали на «закладках» фальшивок
22.09.20 16:16
В Челябинске будут судить бандитов, похитивших у бизнесменов более 80 миллионов рублей
Общество
Сегодня, 13:13
Педагоги Челябинской области будут получать дополнительные выплаты за классное руководство
Общество
Сегодня, 12:11
Челябинцы просят прокуратуру и ОНФ помочь переселить их из аварийного барака
Новости
Сегодня, 12:41
Культура
 В Историческом музее состоится VIII научная конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале»
Сегодня, 11:16
Общество
В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим
Сегодня, 10:14
Происшествия
На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель
Сегодня, 09:40
Федерация
С января 2021 года планируется повысить НДФЛ до 15%
Вчера, 19:15
Происшествия
В Снежинске вынесен приговор в отношении бывшего высокопоставленного росгвардейца
Материалы рубрики
Сегодня, 10:14
Происшествия
На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель
Вчера, 19:15
Происшествия
В Снежинске вынесен приговор в отношении бывшего высокопоставленного росгвардейца
Вчера, 17:44
Происшествия
Перед судом Златоуста предстанет бывший руководитель центра юных техников
Вчера, 17:29
Происшествия
Полицейские Магнитогорска задержали москвичей, приехавших делать «закладки»
Вчера, 17:10
Происшествия
В Челябинске будут судить водителя, стрелявшего в полицейского
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика