Хищение денег при благоустройстве парка Терешковой в Челябинске обернулось уголовным делом

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска по информации главного контрольного управления Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства при проведении работ по благоустройству Детского парка им. Терешковой. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прокуратура установила, что администрацией Тракторозаводского района Челябинска в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории парка, заключенного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», приняты к бухгалтерскому учету акты формы КС-2, содержащие информацию о фактически невыполненных работах по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого трубопровода.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, факт производства указанных работ на момент исполнения контракта подрядчиком в ходе проверки не подтвердился. Вместе с тем, их оплата произведена администрацией района в полном объеме, в результате чего причиненный ущерб составил свыше 520 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».