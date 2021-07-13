13.07.2021
В Челябинске облагородят дворец культуры ЧЗМК и создадут рядом с ним сквер
13.07.2021
В Челябинской области лесные пожары изменили сроки проведения Парижского полумарафона
13.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля
13.07.2021
В Челябинской области еще одно отделение перепрофилируют под ковидную базу
13.07.2021
Хитрость не удалась: в Копейске женщина попыталась взять кредит с подделанным паспортом
13.07.2021
В Златоусте многодневный потоп сделал общежитие похожим на аквариум
Хитрость не удалась: в Копейске женщина попыталась взять кредит с подделанным паспортом
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021