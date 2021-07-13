Хитрость не удалась: в Копейске женщина попыталась взять кредит с подделанным паспортом

В Копейске (Челябинская область) задержали женщину, которая подделала паспорт и попыталась оформить кредит на жительницу Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, женщина 1984 года рождения, ранее судимая, нашла на улице паспорт жительницы Самарской области. Вклеив в документ свою фотографию, она решила оформить кредит в финансово-кредитной организации города Копейска. Бдительные сотрудники банка усмотрели признаки подделки и сообщили в полицию.

По итогам экспертизы сделано заключение о подделке паспорта. Документ у женщины изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.