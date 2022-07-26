И снова взятка: на заведующего участка чебаркульской ветстанции заведено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего Филимоновским ветучастком ОГУП «Чебаркульская ветстанция» подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки за незаконные действия».

По данным следствия, за период 2019-2022 года подозреваемый получил от местного жителя взятку на сумму более 250 тысяч рублей за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

«Должностное лицо организации получило взятку за изготовление документов о проведении осмотра животных без фактического их предоставления, а также за выдачу официальных документов о проведении специальной экспертизы мяса убойных животных без фактического проведения исследования. При этом должностное лицо было осведомлено, что мясо и мясные продукты​ подлежат реализации в торговых точках и на рынках Миасса неограниченному кругу потребителей», - добавили в региональном полицейском главке.

Расследование уголовного дела продолжается.