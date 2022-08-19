Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков

В Челябинске задержаны двое подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Они провоцировали ДТП в центре города и затем «разводили» страховые компании и водителей на деньги. Мужчины водворены изолятор временного содержания.



Мужчины в течение нескольких лет совершали подставные ДТП с целью получения страховых выплат.

«Оперативниками уголовного розыска установлено, что подозреваемые, находясь в Советском районе, на одном и том же месте автодороги по улице Блюхера, а также у железнодорожного вокзала, провоцировали дорожно-транспортные происшествия, где виновниками становились случайные водители. После того, как злоумышленники, намеренно подставив автомобиль под удар, провоцировали ДТП, получали выплаты от страховой компании, а также обращались в суды, чтобы взыскивать дополнительные суммы, которые не перекрывались страховкой, со второй стороны-участника происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

При проведении исследований, анализа документации и других мероприятий, было, в том числе, установлено, что у попадавшего в «ДТП» автомобиля фигурирует как поврежденная в нескольких идентичных дорожных ситуациях одна и та же деталь, на ремонт и восстановление которой в дальнейшем предназначались страховые выплаты.

В настоящее время в материалах уголовного дела насчитывается 25 потерпевших. Однако у сотрудников полиции есть основания полагать, что подобные схемы автоподставщики могли реализовывать и в других районах города.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания.