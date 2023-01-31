Их тела закопали в лесу: южноуралец отправился в колонию за изнасилование и убийство двух девушек

В Челябинской области местный житель признан виновным в совершении убийства в 1992 году. Он со своим другом изнасиловал двух девушек. Потом мужчины их задушили и закопали в лесу. Второй насильник находится в федеральном розыске.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 55-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Изнасилование» и «Убийство».

Следствием и судом установлено, что в сентябре 1992 года в одном из садовых товариществ в Миассе осужденный со своим знакомым, который находится в федеральном розыске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили изнасилование двух девушек, после чего задушили потерпевших и сокрыли тела, закопав их в лесу.

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более 10 экспертиз: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая. Установлено и допрошено более 20 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности осужденного к совершенным преступлениям», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Приговором суда насильнику и убийце назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.