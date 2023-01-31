31.01.2023
Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области
31.01.2023
Их тела закопали в лесу: южноуралец отправился в колонию за изнасилование и убийство двух девушек
31.01.2023
На Южном Урале высадится большой джазовый десант во главе с Игорем Бутманом
31.01.2023
Полицейские Челябинска изъяли поддельных сигарет по сумму свыше пяти миллионов рублей
31.01.2023
В Челябинске наградили лауреатов премии «Светлое прошлое»
31.01.2023
Коркинские студенты через песни и танцы рассказали об избранной стезе
Их тела закопали в лесу: южноуралец отправился в колонию за изнасилование и убийство двух девушек
15.12.2022
В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида
11.11.2022
Жестокое убийство на троих
17.10.2022
Возмездие настало спустя 20 лет
17.08.2018
В Челябинске нервный отец ударом кулака убил годовалого сына
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023