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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Домашние матчи хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) теперь смогут пос
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23.09.2021

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавлявший региональный парти
23.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в 30% многоквартирных жилых домов тепло пока не пришло, несмотря на низкие
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ЖКХ
23.09.2021

В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.09.2021

После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.09.2021

На Южном Урале стартовала традиционная Универсиада вузов
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браконьеры
Происшествия
23.09.2021 20:39

Инспекторы минэкологии задержали браконьеров за убийство косуль в Анненском заказнике

На территории Анненского государственного природного биологического заказника (Карталинский муниципальный район, Челябинская область) браконьеры убили четырех косуль. Виновные задержаны специалистами отдела федерального государственного надзора минэкологии региона.

Ущерб от преступных действий злоумышленников составил 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, животных браконьеры застрелили из охотничьих ружей. Незаконную охоту мужчины вели в районе поселка Татищево в дневное время.

«При осмотре грузового отсека автомобиля охотников были обнаружены две головы самцов косули сибирской и четыре разделанные туши животных, а также несколько охотничьих патронов 16 калибра», – сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, по данному факту сейчас ведется доследственная проверка. Виновным грозит уголовная статья с возмещением причиненного ущерба.

браконьеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Домашние матчи хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) теперь смогут пос
Коронавирус
Коронавирус
23.09.2021

Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сегодняшнего дня, 23 сентября, лекции для студентов Южно-Уральского государственного университе
Коронавирус
Коронавирус
23.09.2021

Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавлявший региональный парти
23.09.2021

Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в 30% многоквартирных жилых домов тепло пока не пришло, несмотря на низкие
ЖКХ
ЖКХ
23.09.2021

В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на удушающий запах гари, который преследовал их минувшей ночью и ухудш
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23.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Таганайская фотоловушка «поймала» лесного великана

21.09.2021 11:03

Жителей Челябинской области переселяют из аварийного жилищного фонда с опережением

21.09.2021 10:38

Полицейские Коркино ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

21.09.2021 10:36

В Курчатовском районе Челябинска начался отопительный сезон

21.09.2021 10:30

Ватерполистки «Уралочки» по-модному поздравили Челябинск с юбилеем