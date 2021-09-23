Инспекторы минэкологии задержали браконьеров за убийство косуль в Анненском заказнике

На территории Анненского государственного природного биологического заказника (Карталинский муниципальный район, Челябинская область) браконьеры убили четырех косуль. Виновные задержаны специалистами отдела федерального государственного надзора минэкологии региона.

Ущерб от преступных действий злоумышленников составил 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, животных браконьеры застрелили из охотничьих ружей. Незаконную охоту мужчины вели в районе поселка Татищево в дневное время.

«При осмотре грузового отсека автомобиля охотников были обнаружены две головы самцов косули сибирской и четыре разделанные туши животных, а также несколько охотничьих патронов 16 калибра», – сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, по данному факту сейчас ведется доследственная проверка. Виновным грозит уголовная статья с возмещением причиненного ущерба.