Из-за пожароопасной обстановки в Челябинской области введен режим повышенной готовности

В связи с повышением температурного режима, отсутствием осадков и ростом числа лесных пожаров все подведомственные учреждения ГУ лесами переведены в режим повышенной готовности.

Соответствующий приказ подписан в Главном управлении лесами Челябинской области.

«Все силы и средства, предназначенные для тушения лесных пожаров, готовы к оперативному реагированию, ведется дежурство на пожарно-наблюдательных вышках, наземное патрулирование, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба. Кроме того, в Карталинском, Пластовском, Чебаркульском лесхозах и Центре пожаротушения и охраны леса Челябинской области созданы мобильные группы пожаротушения для межмуниципального маневрирования», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 10 лесных пожаров на площади почти в 70 гектаров.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», вчера сотрудники Каслинского пожарно-спасательного гарнизона совместно с работниками лесхоза крупный лесной пожар на площади 25 гектаров.

Также накануне вечером пожар сотрудникам удалось в Миассе. Площадь составила порядка 24 гектаров.

С сегодняшнего дня на территории Тургоякского лесничества организована работа шести патрульных групп из числа сотрудников МЧС, МВД, прокуратуры, лесников и экологов. Данные группы будут патрулировать границы лесного хозяйства на предмет раннего выявления очагов пожара, а также на недопущение поджигания сухой растительности и разведения костров.

Сотрудники МЧС напоминают: необходимо строго соблюдать противопожарный режим и требования правил пожарной безопасности.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00, 112 или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.