Известное челябинское предприятие продавало вяленую рыбу с кишечными палочками, в нарушение закона задекларировав данную продукцию.

Данный факт установил региональный Россельхознадзор – с помощью информационных систем. Как оказалось, предприятие, выпускающее соленую, копченую, маринованную рыбную продукцию и подкопченные морепродукты, использует при ее обороте три декларации о соответствии, оформленные с грубейшим нарушением.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, для декларирования предприятие сдает продукцию в лабораторию на исследования. При наличии отрицательных результатов всех необходимых исследований производитель оформляет декларацию, позволяющую ему торговать продукцией.

Челябинское предприятие задекларировало три вида продукции, имея на руках положительные результаты исследований. Так, в рыбопродукции, подкопченных морепродуктах и морепродуктах холодного копчения, в рыбном ассорти выявлены дрожжи и общая бактериальная обсемененность; в рыбе вяленой - бактерии группы кишечных палочек. Рыба соленая, пряного посола, маринованная и спецпосола в заливках прошла не все исследования, установленные Техническими регламентами.

На основании этого с третьего ноября три декларации данного производителя признаны недействительными. Соответствующие изменения уже внесены на сайт Федеральной службы Росаккредитации.

Также предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.