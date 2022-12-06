Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений

Факты передачи коммунальных объектов, обеспечивающих условия проживания населения, в частные руки без концессионных соглашений выявила прокуратура Челябинской области. Речь идет о котельных, сетях водо- и теплоснабжения, водоотведения.

Заключения концессионных соглашений требует закон для объектов, срок эксплуатации которых превышает пять лет. В документе в обязательном порядке должны предусматриваться обязанности концессионера по реконструкции объектов, улучшению их характеристик и эксплуатационных свойств своими силами и средствами.

Однако в ряде территорий чиновники передавали коммунальные объекты коммерческим организациям на основании различного рода гражданско-правовых договоров (аренды, безвозмездного пользования), без заключения концессионных соглашений.