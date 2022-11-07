Конфиденциальность гарантируется: полиции требуется помощь очевидцев ДТП с автобусом в Сосновском районе

ГИБДД требуется помощь очевидцев ДТП в Сосновском районе (Челябинская область), в котором погиб водитель автобуса.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», авария со смертельным исходом произошла на 34 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» на территории Сосновского района.

Водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом Кроне, по предварительным данным, допустил занос машины, в результате чего попутно движущийся автобус «КАВЗ» столкнулся с большегрузом.

Водитель автобуса, от полученных травм скончался на месте происшествия (в автобусе он находился один).

Очевидцев данного ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по телефону Дежурной части отдела МВД России по Сосновском району Челябинской области: 8 (35144) 3-20-33, или по телефону 02.

Конфиденциальность гарантируется.