На трассе в Сосновском районе погиб водитель автобуса

В Сосновском районе Челябинской области сегодня утром, шестого ноября, в ДТП погиб водитель автобуса «КАВЗ» - мужчина 1958-го года рождения.

Авария со смертельным исходом случилась на 34-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург» в 06.10. Автобус врезался в попутно двигавшийся грузовой автомобиль «ДАФ» с полуприцепом «Кроне», за рулем которого находился молодой человек 1997-го года рождения. Грузовик занесло, и в этот момент, по предварительным данным, автобус совершил с ним столкновение.

Как сообщает телеграм-канал «Полиция Южного Урала», от полученных травм водитель автобуса, находившийся в нем один, скончался на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.