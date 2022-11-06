06.11.2022
На трассе в Сосновском районе погиб водитель автобуса
05.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет возить пассажиров из Уфы в Ашу ежедневно
05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек
05.11.2022
В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков
04.11.2022
Афиша мероприятий на пятое и шестое ноября (18+)
04.11.2022
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»
На трассе в Сосновском районе погиб водитель автобуса
Смертельное столкновение «КАВЗ» и грузовика произошло рано утром шестого ноября
28.10.2022
В Сосновском районе произошла крупная авария
24.10.2022
ДТП в Уйском районе, где погибла 15-летняя пассажирка, на контроле прокуратуры
20.10.2022
В Челябинске Митсубиси Пажеро протаранил бетонное ограждение
08.09.2022
В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022