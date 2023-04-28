Коркинец едва не зарезал супружескую пару

В Коркино (Челябинская область) росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений семейной паре. Оба пострадавших оказались ранее судимыми.

Бойцы группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение от полиции, что в одном из домов по улице Каменской совершены двум людям нанесены ножевые ранения. О происшествии сообщила фельдшер городской больницы, оказывавшая первую помощь пострадавшим.

Потерпевшими оказались сожители – ранее судимая 39-летняя женщина и трижды судимый 41-летний мужчина.

«С их слов, ранения им нанес знакомый семьи, с которым у них произошёл словесный конфликт во время распития спиртных напитков. Получив от дежурного ОМВД приметы и установочные данные подозреваемого, росгвардейцы принялись к поиску подозреваемого», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Схожий по приметам мужчина был задержан. Им оказался 65-летний житель Коркино.

Подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.