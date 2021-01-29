Коркинец оплатил 700 тыс алиментов после требований об аресте его дорогих авто

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Коркинец оплатил 700 тыс алиментов после требований об аресте его дорогих авто

В Коркино отец погасил 723 тысячи рублей на содержание двух несовершеннолетних детей после того, как судебные приставы выставили ему требование о предоставлении трех машин для ареста. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении отца двоих детей в прошлом году, когда сумма задолженности достигла более полумиллиона рублей. И взыскатель обратилась с ходатайством о начислении алиментов за три года.

«В рамках исполнительного производства было установлено, что официального источника дохода у должника нет – он в частном порядке занимается грузовыми перевозками на принадлежащей ему автомобильной технике. Поэтому сумма долга рассчитывалась исходя из среднего заработка по стране», - пояснили в пресс-службе.

Так как отец не перечислял деньги, к нему применили ограничение на выезд из России и водительского права.

«Под запрет регистрационных действий попали принадлежащие гражданину транспортные средства: седельный тягач Volvo FH12, самосвал КАМАЗ-5511 и внедорожник Toyota Land Сruiser. Также ему было выставлено требование о предоставлении транспортных средств для ареста», - добавили в пресс-службе.

Мужчина напрямую передал задолженность взыскателю. В связи с чем меры приставы отменили меры ограничительного характера.