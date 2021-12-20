Личность подростка, гулявшего с оружием в Челябинске, установлена

Полиция установила личность юноши, который разгуливал с автоматом по центру Челябинска. Им оказался школьник. Автомат был игрушечный

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, предмет, находящийся в руках гражданина, не представлял никакой опасности для горожан. В настоящий момент дается процессуальная оценка его действиям.

В руках подростка был игрушечный автомат. Но выглядел он вполне реалистично. Многих горожан это напугало.

Более подробную информацию полицейские не разглашают.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилась информация о подростке, который разгуливал по центру Челябинска с оружием, похожим на автомат Калашникова.