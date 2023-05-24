Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер

В Златоусте (Челябинской области) погиб лось, оказавшийся на территории детского сада.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», детский сад Златоуста посетил малыш-лосенок. В безуспешных попытках преодолеть ограждения, теленок чуть ободрал шкуру, к счастью, серьезных ран удалось избежать. Понадобилась помощь спасателей. Они открыли ворота со стороны леса и аккуратно проводили лосенка с территории садика, но он вновь напугался местных жителей, пришедших к роднику за водой, и вернулся в город, перепрыгнув через забор стадиона. Обратно, к сожалению, перепрыгнуть уже не смог, скончавшись от стресса и нанесенных себе во время передвижений по городу травм.

«Специалисты делали все возможное для спасения животного, но, к сожалению, лось погиб», - сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

Министерство экологии Челябинской области напоминает гражданам о том, что при встрече с дикими животными необходимо избегать любого контакта с ними, а также ни в коем случае не пытаться отловить их или напугать. Если дикое животное проявляет явную агрессию, необходимо немедленно обратиться в полицию или МЧС, а также сообщить о данном факте специалистам охотничьего надзора министерства экологии Челябинской области в соответствующем муниципальном образовании Челябинской области.