Магнитогорца, расстрелявшего подростков трамвае, отправили в колонию

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в трамвае он открыл стрельбу по подросткам.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», инцидент произошел в феврале этого года. На одной из остановок общественного транспорта в вагон вошли двое несовершеннолетних, которые через наушники громко слушали музыку.

«Из-за малозначительного повода подсудимый приставил ствол пневматического пистолета к голове одного из подростков, угрожая его применением, затем произвел прицельный выстрел в бедро потерпевшего и нанес удар рукой по голове второму потерпевшему. После этого через открытую дверь трамвая произвел еще не менее восьми прицельных выстрелов из пистолета в потерпевших, которые вышли из трамвая и находились на улице, попав одному из подростков в область лица, второму в руку, которой потерпевший закрывал голову от выстрелов», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Мужчине назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.